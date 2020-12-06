06.12.2020 (23:59)

Минобороны завершило строительство 20 социальных объектов в Дагестане

В Республике Дагестан специалисты Минобороны России завершили строительство 20 детских садов и школ в рамках федеральной программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография».

Решением Президента России Минобороны России определено исполнителем по строительству социально значимых объектов в рамках национального проекта «Демография» и федеральной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Одними из первых были построены новые детские сады в селах Кульзеб и Учкент. В Махачкале в микрорайоне Ак-гель построен и полностью укомплектован один из самых больших детсадов на 250 мест, а в поселке Эндирей школа, где смогут получать знания 300 учащихся.

Садики полностью укомплектованы современной мебелью и техникой. Во всех «игровых» –шкафы для хранения игрушек и пособий, детские мольберты, игрушечные диваны и кресла, парикмахерские и кухонные наборы, природные уголки. Во дворе, как и положено, горки, качели, песочницы. Сооружены площадки для игровых видов спорта и занятий гимнастикой. От солнца и дождя детей защитят уличные навесы.

В каждом из новых детских садов несколько основных групповых секций, где отдельно расположены раздевалка, туалет с умывальниками, спальня, большая комната для игр, занятий и четырехразового питания, буфетная для раздачи готовых блюд и мытья посуды. Помимо этого, есть и общие просторные спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, кухня, прачечная и административно-хозяйственные помещения.

Все школы оснащены необходимым для обучения оборудованием. Созданы лингафонные классы для изучения иностранных языков, а также лаборатории по химии, физике, биологии.

В 2021 года в основных городах Дагестана - Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в поселках, расположенных в 23 - х районах республики, включая отдалённые и высокогорные, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возведут 59 объектов. Из них 13 школ на 6882 учащихся, 46 дошкольных учреждений на 7750 воспитанников, 35 из которых смогут принять малышей в возрасте от полутора до трех лет.

Военные строители применяют типовые проекты, но с учетом местных особенностей грунта, климата и высокой сейсмичности участков застройки.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей, воспитателей, учеников и преподавателей. Во всех школах и детсадах будет несколько выходов. Внутри и снаружи установят противопожарные двери и смонтируют специальные системы пожаротушения и сигнализации, связанные с центральным диспетчерским пунктом охраны. Для противопожарной системы предусмотрены накопительные резервуары.

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