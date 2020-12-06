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06.12.2020 (22:44)

В Главный храм Сухопутных войск переданы церковные реликвии

Сегодня в День памяти Святого благоверного великого князя Александра Невского в Главном храме Сухопутных войск - храме Преображения Господня на Преображенской площади состоялась передача реликвий и божественная литургия.

Торжественная передача частицы Честного Животворящего Древа Креста Господня и хоругви с изображением Святого Великомученика Георгия Победоносца организована представителями благотворительного фонда «Святой мученик Вонифатий».

В церемонии передачи реликвий приняли участие прихожане храма и военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей Главного командования Сухопутных войск и воинских частей Московского гарнизона.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Религия , Главный храм ВС РФ
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