06.12.2020 (23:58)

Военная академия РВСН имени Петра Великого отмечает 200-летие

Сегодня Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого отмечает свое 200-летие. Кузница кадров стратегических ракетчиков – командное и политехническое высшее учебное заведение, крупный научно-исследовательский центр в области военных и технических наук. Вуз ведёт свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, открытого 7 декабря 1820 года в Санкт-Петербурге по Указу Великого князя Михаила Павловича Романова.

Академия является лучшим военным политехническим вузом, в ней созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса. Об этом 1 сентября заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на торжественном построении в честь начала нового учебного года.

Сегодня академия — одно из ведущих высших военных учебных заведений России. На ее базе создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров и командного и инженерного профилей.

Курсанты и слушатели проходят обучение на современные типы комплексов стратегического значения, в том числе ракетные комплексы «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

В состав учебного заведения входят четыре профильных факультета (командный, ракетного вооружения, специального вооружения, автоматизированных систем управления и робототехнических комплексов); шесть кафедр общеакадемического профиля; факультет переподготовки и повышения квалификации; научно-исследовательский центр; учебный полигон Ногинского района Подмосковья и филиал в Серпухове (Московская область).

Помимо современных научных лабораторий, учебно-научный центр также включает в себя и две уникальных - в мировом масштабе - аудиторий. Одна носит имя К.Э. Циолковского: в ней представлена экспозиция спутников военного и гражданского назначения. В комплексе это многофункциональная научно-исследовательская платформа, обеспечивающая формирование у обучающихся компетенций в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники.

Другая - павильон ракетной техники имени С.П. Королева. Здесь представлена не имеющая аналогов в мире экспозиция межконтинентальных баллистических ракет, а также унифицированный командный пункт. Эти образцы ракетной техники предоставляют практические возможности исследовать свойства и характеристики современных и перспективных ракет, ведь идеи многих актуальных на сегодняшний день технических решений были впервые реализованы много лет назад на сохраненных образцах.

Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров по принципиально новому направлению учеными вуза разработан Федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения» и утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Наращивание учебно-материальной базы академии позволяет активно внедрять интерактивные формы обучения слушателей и курсантов.

На кафедры академии ежегодно поставляются учебно-тренировочные средства, которые отвечают самым современным требованиям. Ежегодно в академию поступают специализированные компьютерные и мультимедийные классы для проведения занятий по специальным дисциплинам.

В систему подготовки внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

Самоподготовка курсантов проходит с использованием перспективных тренажёрных систем и симуляторов, различных интерактивных сервисов и мультимедийных программ на современной компьютерной технике. Каждый курсант в процессе обучения использует портативные компьютеры (планшеты) с методическими рекомендациями по освоению учебных программ и уникальной электронной библиотекой, что позволяет использовать часы самостоятельной подготовки с максимальной пользой.

Обучающиеся в академии курсанты и слушатели показывают высокие результаты на всероссийских олимпиадах, стабильно, из года в год, занимая призовые места по математике, физике и информатике.

Академия трижды удостоена высоких государственных наград. В 1938 году за «большие заслуги в деле подготовки командиров и инженеров-артиллеристов» награждена орденом Ленина, в 1945 году за «выдающиеся успехи в деле подготовки высококвалифицированных артиллерийских кадров для Красной Армии, боевые заслуги перед Родиной и в связи со 125 годовщиной со дня образования» - орденом Суворова 1-й степени, в 1970 году за «большие заслуги в деле подготовки высококвалифицированных командных, инженерных и научно-педагогических кадров, в развитии науки и техники» - орденом Октябрьской Революции.

Всемирную известность получили оригинальные и эффективные системы вооружения, созданные на основе работ курсантов и слушателей академии: артиллерийские системы В.Г. Грабина, М.Я. Крупчатникова и Ф.Ф. Петрова; тяжелые танки и самоходные артиллерийские установки Ж.Я. Котина; магазинная винтовка С.И. Мосина; стрелковые автоматы В.Г. Федорова и А.И. Судаева.

Среди профессорско-преподавательского состава академии 59 докторов и 233 кандидата наук, 44 профессора и 123 доцента, три лауреата государственных премий, два заслуженных деятеля науки, 11 заслуженных работников высшей школы. В академии основаны и успешно функционируют 34 военно-научные школы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице