06.12.2020 (19:03)

У Северной военной хоккейной лиги появится крытая ледовая арена

В главной базе Северного флота – городе Североморске на сопке Алыш построен и оборудован крытый ледовый корт, торжественное открытие которого состоится в конце декабря, в преддверии нового - 2021 года.

Сооружение станет главной ледовой ареной Северной военной хоккейной лиги на которой можно будет круглогодично проводить хоккейные матчи и тренировки на искусственном льду.

Планируется, что в ходе торжественной церемонии открытия первыми на лёд в товарищеском матче выйдут команды штаба и управления Северного флота «К-21» и Главного командования ВМФ России - «Девятый вал».

Спортивный ледовый комплекс построен с учётом всех современных требований. Он будет действовать в интересах хоккейных команд соединений и частей, дислоцированных в Североморске. В дальнейшем на базе ледовой арены будут открыты спортивные секции для подготовки детей военнослужащих Северного флота и жителей города.



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