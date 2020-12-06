06.12.2020 (19:03)
У Северной военной хоккейной лиги появится крытая ледовая арена
В главной базе Северного флота – городе Североморске на сопке Алыш построен и оборудован крытый ледовый корт, торжественное открытие которого состоится в конце декабря, в преддверии нового - 2021 года.
Сооружение станет главной ледовой ареной Северной военной хоккейной лиги на которой можно будет круглогодично проводить хоккейные матчи и тренировки на искусственном льду.
Планируется, что в ходе торжественной церемонии открытия первыми на лёд в товарищеском матче выйдут команды штаба и управления Северного флота «К-21» и Главного командования ВМФ России - «Девятый вал».
Спортивный ледовый комплекс построен с учётом всех современных требований. Он будет действовать в интересах хоккейных команд соединений и частей, дислоцированных в Североморске. В дальнейшем на базе ледовой арены будут открыты спортивные секции для подготовки детей военнослужащих Северного флота и жителей города.