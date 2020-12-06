06.12.2020 (22:01)

Вымпел с символикой военной академии РВСН имени Петра Великого в честь 200-летия учебного заведения побывал на орбите

Вымпел с символикой Военной академии РВСН имени Петра Великого в преддверии 200-летия лучшего военного политехнического вуза страны побывал на орбите.

Почти 400 километров над Землёй и около 2 тысяч оборотов вокруг планеты: то, что вымпел действительно побывал в космосе, подтверждается специальной печатью МКС. На борт космонавтам разрешается взять ограниченное количество личных вещей, но вымпел из уникальной и единственной в мире аудитории им К.Э.Циолковского Военной академии РВСН, космонавты взяли с собой.

Экспозиционный зал К.Э. Циолковского, где он будет храниться после проведения торжественных мероприятий 7 декабря 2020 года, представляет собой многофункциональный научно-исследовательский центр, обеспечивающий формирование у обучающихся компетенций в сфере изучения, разработки и проектирования отдельных образцов ракетно-космической техники. В учебной аудитории представлено 16 космических аппаратов, 22 двигательные установки, 6 спускаемых аппаратов.

Кроме специальной печати на вымпеле стоят автографы экипажей «Союз МС-16» и«Союз МС-17» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера, а также Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.

Военную академию РВСН имени Петра Великого без преувеличения можно назвать кузницей высокопрофессиональных офицерских кадров, обладающей мощным научно-педагогическим потенциалом, современной учебно-материальной базой и достойными социально-бытовыми условиями для курсантов и слушателей.

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