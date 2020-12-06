06.12.2020 (18:54)

Интересный интернет-проект ДОСААФ Новосибирской области

На протяжении пяти недель подписчики сообщества будут знакомиться с самыми известными высказываниями Александра Ивановича о жизни, мужестве, тренировках, близких и Родине, наградах.

Каждый четверг на страничке Новосибирского регионального отделения ДОСААФ в социальной сети В контакте будут представлены высказывания прославленного летчика и руководителя, много сделавшего для процветания ДОСААФ СССР. Через пять недель для подписчиков пройдет викторина, победители которой получат в награду небольшие памятные подарки и грамоты председателя регионального отделения оборонной организации.

Для курсантов военно-патриотического клуба «Десантники Сибири» и для посетителей регионального отделения ДОСААФ, не имеющих возможности выхода в интернет, проект будет представлен на информационном стенде.

Региональное отделение оборонного общества Новосибирской области, претворяя в жизнь план основных мероприятий ДОСААФ России по увековечению памяти трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина, реализует интернет-проект «А.И. Покрышкин - о главном».

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