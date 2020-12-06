06.12.2020 (18:51)

В Минобороны активно снимают военно-учебные фильмы

Одним из наиболее эффективных и доступных средств обучения являются военно-учебные фильмы, которые позитивно влияют на качество подготовки войск.

Начиная с 2015 года, проводится активная работа по сохранению богатого опыта Вооруженных Сил. В текущем году Киностудией Минобороны произведено более 20 учебно-методических фильмов, из которых не менее половины посвящены новым приемам и способам применения войск таких, как действия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных подразделений, а также формирований Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота и Воздушно-десантных войск.

Часть фильмов ориентирована на совершенствование подготовки органов военного управления тактического звена в ходе проводимых учений различного масштаба. Снят целый блок фильмов по Армейским международным играм и Всеармейским соревнованиям.

На 2021 год спланировано производство более 30 учебно-методических фильмов, направленных на подготовку офицеров, и слушателей.



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