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06.12.2020 (18:24)

Свою 58-ю годовщину со Дня основания отметил Детский морской центр в городе Костроме

Сегодня свою 58-ю годовщину со Дня основания отметил Детский морской центр в городе Костроме, который во взаимодействии с военным учебно-научным центром Военно-Морского Флота «Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» активно реализует программу профильного юнармейского движения «Юнги Юнармии». За годы деятельности, учреждение стало кузницей морских кадров в далеком от морей городе Костроме, воспитывая юношество на лучших традициях отечественного флота.

Праздничный день в Центре был насыщен событиями, но впервые в истории он был организован в дистанционном режиме. В рамках онлайн-марафона «58 поздравлений» коллектив педагогов и курсантов принял поздравления от друзей учреждения. На страницах Интернет-ресурсов Центра была размещена серия публикаций об истории становления и развития организации, размещены фотографии и видео, напоминающие многим поколениям выпускников Центра о разных периодах его деятельности.

В ходе прямой трансляции на странице Детского морского центра в социальных сетях состоялось торжественное открытие праздника «Мы взрослеем о море мечтая», где прозвучали слова поздравления и приветствия, а также зачитан традиционный приказ о поощрениях курсантов.

Также, в праздничный день прошли две видеоконференции. Первая из них стала экскурсом, освещающим исторический путь Детского морского центра. В рамках второй прошла встреча поколений, которая объединила выпускников разных лет, педагогов Центра и его партнеров.

Детский морской центр города Костромы был основан в 1962 году. Сегодня он является многопрофильным учреждением дополнительного образования, в котором проходят обучение свыше 1000 ребят в возрасте от 5 до 18 лет и реализуются 34 дополнительных образовательных программы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учебный центр
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