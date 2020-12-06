06.12.2020 (17:25)

В мотострелковом соединении ЦВО прошел чемпионат по волейболу

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Оренбургской области, прошел чемпионат по волейболу.

Соревнования, в которых приняли участие 10 команд, представлявшие свои воинские подразделения, проводились по Олимпийской системе. Игра продолжалась по достижению одной из команд 20 очков. По итогам турнира первое место заняла команда разведывательной роты, второе – команда из гранатометного взвода, замкнула тройку лидеров команда из миномётной батареи.

Соревнования по волейболу проводились с целью популяризации спорта среди военнослужащих и развития у них физических качеств.

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