Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.12.2020 (17:25)

В мотострелковом соединении ЦВО прошел чемпионат по волейболу

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Оренбургской области, прошел чемпионат по волейболу.

Соревнования, в которых приняли участие 10 команд, представлявшие свои воинские подразделения, проводились по Олимпийской системе. Игра продолжалась по достижению одной из команд 20 очков. По итогам турнира первое место заняла команда разведывательной роты, второе – команда из гранатометного взвода, замкнула тройку лидеров команда из миномётной батареи.

Соревнования по волейболу проводились с целью популяризации спорта среди военнослужащих и развития у них физических качеств.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Два золота на льду: рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара дважды первенствовал на Кубке России по конькобежному спорту
Женская команда ЦСКА стала чемпионами России по аэродинамическим дисциплинам, мужчины – вторые
Более 100 курсантов НВВКУ приняли участие в лыжной гонке в Новосибирской области
Две армейские двойки парашютисток стали призерами чемпионата и первенства России RISC 2020

Метки:
Мотострелковые войска , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false