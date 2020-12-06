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06.12.2020 (17:20)

Летчики смешанного авиационного полка Северного флота провели полеты в Заполярье

Экипажи истребителей перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиационного полка отработали первые учебно-тренировочные полеты в зимнем периоде обучения.

Всего к полетам было привлечено 18 самолётов: истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24, а в тренировке приняли участие 28 экипажей.

Полеты выполнялись в Мурманской области с базового аэродрома в условиях наступившей полярной ночи, когда солнце не выходит из-за горизонта, а продолжительность сумерек составляет несколько часов.

Особенностью полетов являлась низкая облачность, высота облаков составляла от 200 до 400 метров, которая вносила свои коррективы в выполнение отдельных элементов полетов.

В ходе учебно-тренировочных полётов основной упор делался на совершенствование летной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Авиация , Самолеты
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