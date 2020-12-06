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06.12.2020 (17:11)

Командование Михайловской военной артиллерийской академии проводит агитационные мероприятия для кандидатов на обучение

Командование Михайловской военной артиллерийской академии проводит широкий комплекс агитационные мероприятия в целях обеспечения предварительного отбора кандидатов на обучение курсантами в 2021.

Большинство мероприятий в сложившихся условиях приобрело дистанционный характер. Профессорско-преподавательский академии проводит встречи и тематические беседы с выпускниками образовательных организаций в онлайн-формате на открытой платформе видео-конференцсвязи. В адрес военных комиссариатов, отделов образования всех субъектов РФ, довузовских образовательных организаций Минобороны России, воинских частей направлены комплекты целевой серии печатных и электронных информационно-агитационных материалов. Также правила приёма курсантов размещены на официальном сайте академии.

В следующем году на обучение курсантами рассчитываем принять свыше 600 человек.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Военная академия , Артиллерия
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