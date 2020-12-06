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06.12.2020 (17:06)

На Балтийском флоте в ходе планового учения расчеты ЗРС С-400 отразили удар условного противника с воздуха

На Балтийском флоте с расчетами дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 соединения ПВО флота проведено плановое учение по отражению удара условного противника с воздуха.

По замыслу тренировки, дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион ЗРС С-400 немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота. Авиагруппа «противника» была представлена несколькими истребителями Су-27 и звеном многоцелевых вертолётов Ми-8.

Успешно выполнив задачи противовоздушного боя с участием самолётов и вертолётов, условно нарушивших воздушное пространство, расчёты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Учения
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