06.12.2020 (17:02)

«Защитники воздушного пространства» над Северной столицей отметили день образования соединения

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялись торжества, посвященные 59-й годовщине со дня образования зенитно-ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа.

В ходе торжественного митинга командир бригады полковник Денис Бутковский вручил ведомственные награды и знаки отличия военнослужащим соединения, показавшим высокие результаты в боевой подготовке и полевой выучке в минувшем учебном году.

Для гостей мероприятия и членов семей военнослужащих военнослужащими бригады был организован статический показ вооружения и военной техники, находящейся на оснащении соединения, выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и раритетных артиллерийских орудий.

Военнослужащих бригады поздравили фронтовики и ветераны воинской части, представители оборонно-промышленного предприятия «Луч», жители города Ломоносов, юнармейцы.

«Безусловно, этот год стал насыщенным для нашего соединения. Военнослужащие бригады с честью справились со всеми поставленными задачами. Желаю Вам успехов в повседневной деятельности и боевой учебе, карьерном росте, в защите воздушных рубежей нашей Родины!» - поздравил подчиненных командир бригады полковник Денис Бутковский.

Зенитно-ракетная бригада общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированная в городе Ломоносов, ведет свою историю с 919 отдельного зенитного ракетного полка, сформированного в городе Ужгород в 1961 году. С 1993 по 1999 годы военнослужащие соединения выполняли миротворческую миссию по несению боевого дежурства в зоне грузино-абхазского конфликта. Сегодня, личный состав бригады осуществляет охрану воздушных рубежей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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