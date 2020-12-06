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06.12.2020 (16:55)

Военнослужащие контрактной службы общевойсковой армии ЗВО прошли «обкатку танками» в ходе завершения курса интенсивной подготовки в Воронежской области

Военнослужащие контрактной службы общевойсковой армии Западного военного округа прошли «обкатку танками» в ходе завершения курса интенсивной общевойсковой подготовки на полигоне Погоново Воронежской области.

Для выполнения упражнения военнослужащим предстояло уничтожить танк Т-72Б3 в ближнем бою, заняв заранее подготовленный окоп, а после произвести бросок учебно-имитационной кумулятивной гранаты как можно ближе к нишам кормовой башни или двигателю. Приём является одним из самых сложных и необходимых в психологическом аспекте этапов подготовки современного военнослужащего.

Перед прохождением испытания с военнослужащими по контракту было проведено изучение тактико-технических характеристик боевых машин, танков, стрелкового оружия и боевых гранат.

«Обкатка танком» является одним из этапов «курсов выживания», включающего в себя основы обеспечения всем необходимым в условиях резкого перепада температур, лесистой и болотистой местности, а также огненно-штурмовую полосу из более чем 15 препятствий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки
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