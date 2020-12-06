06.12.2020 (16:47)

Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении проходит Всероссийская информационно - агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать»

В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении проводится традиционная VI Всероссийская информационно - агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать».

В рамках акции в подразделениях бригады проводятся тематические беседы по военно-профессиональной ориентации военнослужащих, с демонстрацией документально-публицистических фильмов, организованы книжные и фото выставки на тему «Есть такая профессия родину защищать».

С соблюдением санитарных ограничений для профилактики вирусных заболеваний, проводятся тематические встречи с учащимися старших классов средних школ города Улан-Удэ, направленных на агитацию абитуриентов для поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны России.

В рамках проводимых мероприятий молодые люди знакомиться с учебно-материальной базой десантно-штурмовых подразделений, а также элементами занятий по боевой подготовке.

Десантники демонстрируют ребятам современные образцы вооружения и военной техники, учебные тренажеры, экипировку и снаряжение гвардейцев-десантников.

В комнате боевой славы школьникам расскажут об истории создания и боевом пути войсковой части.

Кроме того, участников акции «Есть такая профессия Родину защищать» знакомят с условиями жизни и быта военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту.

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