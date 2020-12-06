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06.12.2020 (16:38)

Ивановские десантники сдают зачёты по Воздушно-десантной подготовке

В Ивановском соединении Воздушно-десантных войск началась сдача зачётов основного предмета который позволяет считать войска Воздушно-десантные и не как иначе, а также даёт право выполнять программу прыжков на 2021 год.

Этот предмет является одними из сложных и ответственных. По итогом сдачи зачётов каждый военнослужащий соединения будет оценён и допущен к совершению прыжков из различный типов самолётов и вертолётов. Оценка выставляется не ниже хорошо вить от этого зависит жизнь и здоровье военнослужащего.

Проверка проходит в несколько этапов на воздушно-десантном комплексе. Военнослужащие разделившись на пары преступают к выполнению норматива по одеванию парашюта и крепления снаряжения.

После выполнения норматива десантники проходят по всем снарядам воздушно-десантного комплекса. Где отрабатывается посадка в самолёт, действия в нём, выход, действия воздухе и приземление с гашением купола. Первыми зачёт сдали управление дивизии, всего за недель будет проверено более 3500 тысяч десантников Ивановского и Костромского гарнизонов.    

Личный состав дивизии за 2020 год совершил более 26500 прыжков с парашютом из самолётов различной модификации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Боевая подготовка
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