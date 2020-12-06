06.12.2020 (16:32)

В музее Дорога памяти хранятся дирижерская палочка Александрова и ноты песни «Священная война»

24 июня 1941 года в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи поэта В.И. Лебедева-Кумача «Священная война». Композитор А.В. Александров сразу же написал к ним музыку. Печатать слова и ноты не было времени. Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали в тетради.

На Белорусском вокзале Москвы 26 июня 1941 года эта песня исполнялась 6 раз подряд, когда эшелоны с первыми войсками отправлялись на западный фронт. Услышав один раз, люди ее запоминали. На фронте на тот момент песню не знали, но ее начали передавать из уст в уста, напевали мотив, переписывали слова. Есть версия, что песню не сразу одобрили в руководстве страны. Она показалась слишком трагичной и не духоподъемной. Но время и народная любовь расставили все по местам. Так песня стала символом войны.

На стенде музея «Дорога памяти» представлена подлинная дирижерская палочка А.В. Александрова и копия первой партитуры песни «Священная война».

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