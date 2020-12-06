06.12.2020 (16:25)

Два золота на льду: рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара дважды первенствовал на Кубке России по конькобежному спорту

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Даниил Чмутов завоевал две золотые медали на Кубке России по конькобежному спорту в Санкт-Петербурге. Воспитанник саратовской спортшколы «Надежды Губернии» первенствовал в масс-старте и в командной гонке.

Одну из своих золотых медалей Чмутов завоевал в соперничестве с олимпийским чемпионом Русланом Захаровым, другую - в одной команде с ним.

Армеец выиграл масс-старт на 16 кругов. Его результат - 9 минут 21,641 секунды, у второго призера, Дмитрия Зыкина (Московская/Мурманская область) - всего на одну тысячную хуже (9:21,642). Третьим стал Антон Водиченков (Московская область) - 9:21,660. Четвертым финишировал Захаров, которого потом дисквалифицировали.

В командной гонке Чмутов и Захаров бежали вместе, и этот союз стал золотым. Серебряные призеры отстали более, чем на две секунды (4:10,01 против 4:12,12).

Армеец рассказал также, что в ближайшее время планирует набрать форму и хорошо подготовиться к очередному старту – третьему этапу Всероссийских соревнований по конькобежному спорту "Кубок Союза конькобежцев России", который пройдет в Челябинске с 7 по 10 декабря и станет отборочным на чемпионат Европы.

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