06.12.2020 (16:15)

Женская команда ЦСКА стала чемпионами России по аэродинамическим дисциплинам, мужчины – вторые

В рамках чемпионата России по аэродинамическим дисциплинам RISC 2020 прошли финалы в мужских и женских четверках по групповой акробатике.

Соревновательный комплекс групповой акробатики в четверках состоял из 5 элементов, которые нужно повторить максимальное количество раз за 35 секунд. Лучшие команды показывают 35-40 фигур за один тур.

Армейские парашютистки одержали победу в женских соревнованиях четвёрок, набрав 220 очков. В составе команды выступили старший лейтенант Елена Тушева, прапорщик Ксения Трофимова, младший сержант Мария Елкина и капитан Евгения Фурман.

Второй результат и 176 очков у спортсменок из Башкортостана «ПЛАН ЦЭ». Бронзовым призером турнира стали «Batty Girls» (Московская область).

Мужская четверка, в составе которой прыгали лейтенант Алексей Быков, прапорщик Константин Котов, прапорщик Михаил Мельников, а также член сборной ВС РФ по парашютному спорту старший сержант Азат Пасяев, завоевала «серебро» соревнований.

Лучший результат у команды «ВДВ 2». Представители команды «Let's Fly» из Московской области на третьем месте.

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