Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.12.2020 (15:43)

Военнослужащие Каспийской флотилии дали клятву на верность Родине

В Дагестане в новом пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) призывники осеннего 2020 года призыва, прибывшие для прохождения срочной службы в рядах морских сил и береговых войск флотилии, приведены к Военной присяге.

В учебной воинской части КФл личный состав молодого пополнения прошёл курс общевойсковой подготовки, получил необходимые знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Также с новобранцами прошли занятия по изучению общевоинских уставов и основ безопасности военной службы. В ходе практических занятий по огневой подготовке каждый призывник выполнил упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

Ритуал приведения к Военной присяге начался с выноса Государственного флага Российской Федерации (РФ). Вступая в ряды Вооруженных сил РФ, военнослужащие перед строем своих товарищей дали торжественное обещание быть верным Родине. Каждый из них взял на себя высокие обязательства достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. По окончании церемонии военнослужащие прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра КФл.

После приведения к Военной присяге молодые матросы и солдаты распределены в воинские части и корабельные соединения флотилии с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня. По итогам осеннего призыва все корабли и подразделения морской пехоты КФл укомплектованы на 100%.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 200 военнослужащих 147 автомобильной базы Минобороны России приведены к Военной присяге.
В Саратовской области состоялась единовременная отправка более 120 призывников к местам прохождения службы
Более 36 тысяч человек направил ЦВО для прохождения военной службы в осенний призыв
С новобранцами ВВО в Забайкалье прошли первые занятия по военно-политической подготовке

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false