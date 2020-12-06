06.12.2020 (15:43)

Военнослужащие Каспийской флотилии дали клятву на верность Родине

В Дагестане в новом пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) призывники осеннего 2020 года призыва, прибывшие для прохождения срочной службы в рядах морских сил и береговых войск флотилии, приведены к Военной присяге.

В учебной воинской части КФл личный состав молодого пополнения прошёл курс общевойсковой подготовки, получил необходимые знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Также с новобранцами прошли занятия по изучению общевоинских уставов и основ безопасности военной службы. В ходе практических занятий по огневой подготовке каждый призывник выполнил упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

Ритуал приведения к Военной присяге начался с выноса Государственного флага Российской Федерации (РФ). Вступая в ряды Вооруженных сил РФ, военнослужащие перед строем своих товарищей дали торжественное обещание быть верным Родине. Каждый из них взял на себя высокие обязательства достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. По окончании церемонии военнослужащие прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра КФл.

После приведения к Военной присяге молодые матросы и солдаты распределены в воинские части и корабельные соединения флотилии с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня. По итогам осеннего призыва все корабли и подразделения морской пехоты КФл укомплектованы на 100%.

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