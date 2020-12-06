06.12.2020 (12:30)

Более 200 военнослужащих 147 автомобильной базы Минобороны России приведены к Военной присяге.

В Историко-мемориальном зале военной автомобильной техники 147 автомобильной базы Минобороны России состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением. Военнослужащие принесли клятву на верность Родине в окружении уникальных автомобилей-экспонатов, на которых воины-автомобилисты всегда с честью и достоинством выполняли задачи по перевозке грузов по дорогам Великой Отечественной войны, Дороге Жизни, Афганистана и других военных конфликтах.

Вся атмосфера мероприятия была пропитана исторической преемственностью воинов прошлых лет с современными защитниками нашего Отечества.

Молодое пополнение навсегда запомнит это событие и с гордостью будет нести звание воина-автомобилиста России.

Церемония прошла без присутствия родственников в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

После присяги все военнослужащие пройдут дополнительное обучение и после успешной сдачи экзаменов на категории водительского удостоверения Д и Е отправятся для доукомплектования автомобильных подразделений Вооруженных Сил.

147 автомобильная база входит в состав Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации — это современное крупное воинское формирование. Оно имеет сложную организационную структуру и включает в себя большое количество отделов и служб. В автопарках базы находится более 2000 единиц техники: легковые и грузовые автомашины, автобусы, спецтехника и многое другое. Ежедневно для выполнения различных задач на столичные и подмосковные магистрали выходит более 500 автомобилей.

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