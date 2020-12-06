06.12.2020 (14:41)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии уничтожили «террористов» при попытке захвата военной техники

Военнослужащие противодиверсионных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали на практике отражение условных диверсионных групп незаконных вооруженных формирований (НВФ).

В ходе тактико-специального учения военнослужащие ЮВО отразили нападение условного НВФ на контрольно-пропускной пункт (КПП) военного городка и взаимодействие дежурной службы с подразделениями антитеррора.

Дежурные подразделения оперативно прибыли к местам выполнения задач на автомобилях КамАЗ-5350 «Мустанг» и бронетранспортёрах БТР-82АМ, блокировали участок местности, окружили и накрыли штурмом захваченный объект. В результате оперативных действий члены условного НВФ были обезврежены.

Всего в новом учебном периоде на территории российской военной базы ЮВО в Абхазии спланировано более 300 противодиверсионных тренировок с использованием современного вооружения, стрелкового оружия, военной и специальной техники.

С целью приближения тренировок к реальным боевым условиям планируется активное использование различных имитационных средств: холостых боеприпасов к стрелковому оружию, дымовых и световых шашек, взрывных зарядов ИМ-120 и сигнальных ракет.

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