06.12.2020 (14:02)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к обучению на мобильных компьютеризованных тренажерах в полевых условиях

Более 500 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершили многокилометровые марши из пункта постоянной дислокации на полигоны Цабал и Нагвалоу. В составе колонны были перемещены современные мобильные компьютеризованные тренажерные комплексы для обучения экипажей танков Т-72Б3 и операторов ПТУР «Штурм-С» на базе автомобилей КАМАЗ.

В полевых условиях военнослужащие развернули учебные мобильные комплексы и приступили к занятиям на тренажерах в виртуальном боевом пространстве с применением обновленных карт местности и нового программного обеспечения.

Использование мобильных тренажерных комплексов позволит проводить обучение с военнослужащими круглогодично в любых погодных условиях, совершенствовать свою боевую выучку и совершенствовать навыки стрельбы без расхода боеприпасов.

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