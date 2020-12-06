06.12.2020 (13:59)

Региональные отделения Юнармии из Ставрополья и Ростовской области в десятке лучших по стране

По результатам смотра-конкурса региональных отделений Юнармии на Кубок заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации лучшие отделения из Южного Федерального и Северо-Кавказского Федеральных округов вошли в десятку лучших по всей стране.

Региональные отделения из Ставропольского края и Ростовской области заняли 3-е и 10-е места соответственно.

Основополагающими критериями для отбора победителей были наличие Дома Юнармии, активность в социальных сетях, работа со СМИ, выигранные гранты и масштабность проведенных мероприятий

Представители Главного штаба Юнармии, ДОСААФ и общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации проанализировали и изучили присланные работы и определили лучшего.

Всего в конкурсе участвовало 60 отделений. Первое место досталось юнармейцам из Татарстана, второе у Калужской области. Всего в юнармейское движение в России входит почти 23 тыс. отрядов общей численностью более 738 тыс. человек.

В зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) более 140 тыс. юнармейцев, 15 Домов Юнармии и два военизированных детских лагеря.

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