06.12.2020 (11:51)

Военнослужащие РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию более 100 школ в Свердловской области

Военнослужащие отдельной бригады радиационной (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию помещений более 100 школ в Свердловской области.

К специальной обработке из состава подразделений РХБ защиты привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями. Военнослужащие провели дезинфекцию входных групп, коридоров, спортивных и актовых залов, а также гардеробных и холлов образовательных учреждений. Кроме того, специалисты РХБ ЦВО, привлекаемые к обеззараживанию образовательных учреждений, обеспечены средствами защиты кожи и органов дыхания.

Отдельные военнослужащие, задействованные в обработке школ, принимали участие в мероприятиях дезинфекции социальных учреждений Италии и Сербии в составе сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации.

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