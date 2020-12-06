06.12.2020 (11:46)
В Саратовской области состоялась единовременная отправка более 120 призывников к местам прохождения службы
В Саратове состоялась отправка железнодорожным транспортом более 120 новобранцев на Дальний Восток.
С напутственной речью к новобранцам обратился начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу полковник Ринат Аминов. Он пожелал будущим воинам успехов в службе и отметил, что самая главная задача каждого призывника – беречь свое здоровье и соблюдать санитарные требования в пути следования.
Перед убытием со сборного пункта новобранцы прошли проверку на отсутствие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
За осенний призыв из Саратовской области уже отправлено более 1300 человек.
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