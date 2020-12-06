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06.12.2020 (11:46)

В Саратовской области состоялась единовременная отправка более 120 призывников к местам прохождения службы

В Саратове состоялась отправка железнодорожным транспортом более 120 новобранцев на Дальний Восток.

С напутственной речью к новобранцам обратился начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу полковник Ринат Аминов. Он пожелал будущим воинам успехов в службе и отметил, что самая главная задача каждого призывника – беречь свое здоровье и соблюдать санитарные требования в пути следования.

Перед убытием со сборного пункта новобранцы прошли проверку на отсутствие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

За осенний призыв из Саратовской области уже отправлено более 1300 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву
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