06.12.2020 (11:43)

Военнослужащие военной базы «Кант» оказали гуманитарную помощь детскому центру в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант» совместно с настоятелем храма Александра Невского отцом Евгением передали гуманитарную помощь представителям детского адаптационно-реабилитационного центра «Умут» в Республике Киргизия.

В ходе встречи военнослужащие, члены их семей, а также представители женсовета привезли продукты питания, детские вещи и игрушки учащимся адаптационно-реабилитационного центра «Умут», название которого переводится с киргизского языка как «надежда». Военнослужащие оказывают подшефную помощь реабилитационному центру с 2004 года.

Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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