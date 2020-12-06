Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.12.2020 (11:43)

Военнослужащие военной базы «Кант» оказали гуманитарную помощь детскому центру в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант» совместно с настоятелем храма Александра Невского отцом Евгением передали гуманитарную помощь представителям детского адаптационно-реабилитационного центра «Умут» в Республике Киргизия.

В ходе встречи военнослужащие, члены их семей, а также представители женсовета привезли продукты питания, детские вещи и игрушки учащимся адаптационно-реабилитационного центра «Умут», название которого переводится с киргизского языка как «надежда». Военнослужащие оказывают подшефную помощь реабилитационному центру с 2004 года.

Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военная комендатура сформирована на российской авиабазе в Киргизии
Командующий войсками ЦВО проинспектировал объекты 201-й российской военной базы в Таджикистане
Командующий войсками Центрального военного округа прибыл в Таджикистан, где проинспектирует 201-ю российскую военную базу
Военнослужащие России и Таджикистана в рамках совместного учения отработали уничтожение противника в едином разведывательно-огневом контуре

Метки:
Военная база
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false