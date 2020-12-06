06.12.2020 (11:38)

Более 5 тысяч единиц полигонного оборудования подготовлено к зимнему периоду обучения в ЦВО

К зимнему периоду обучения в Центральном военном округе (ЦВО) было подготовлено более 5 тысяч единиц полигонного оборудования. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"К зимнему периоду обучения подготовлено более 5 тысяч единиц полигонного оборудования. На двенадцати полигонах оборудованы пункты управления боевой подготовкой, созданы учебные места для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, по армейской тактической стрельбе и подготовке снайперских пар из различных укрытий.", - сказал генерал-полковник А.Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что зимний период обучения идет с декабря по апрель включительно. ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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