06.12.2020 (11:38)
Более 5 тысяч единиц полигонного оборудования подготовлено к зимнему периоду обучения в ЦВО
К зимнему периоду обучения в Центральном военном округе (ЦВО) было подготовлено более 5 тысяч единиц полигонного оборудования. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
"К зимнему периоду обучения подготовлено более 5 тысяч единиц полигонного оборудования. На двенадцати полигонах оборудованы пункты управления боевой подготовкой, созданы учебные места для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, по армейской тактической стрельбе и подготовке снайперских пар из различных укрытий.", - сказал генерал-полковник А.Лапин.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что зимний период обучения идет с декабря по апрель включительно. ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.