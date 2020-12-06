06.12.2020 (11:27)

Более 36 тысяч человек направил ЦВО для прохождения военной службы в осенний призыв

Более 36 тысяч призывников направил Центральный военный округ к местам прохождения военной службы во время осеннего призыва, более 1,5 тысяч из них переведены на контрактную службу. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В рамках призывной кампании к местам прохождения военной службы, с соблюдением комплекса противоэпидемиологических мероприятий, отправлено более 36 тысяч призывников", - сказал он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что все отправки проведены с соблюдением мер противодействия распространению коронавируса. Военную службу новобранцы проходят во всех военных округах, на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву.

Для доставки молодого пополнения к местам прохождения службы за весь осенний призыв запланированы 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную санитарную обработку. Средствами защиты и дезинфекции военные комиссариаты укомплектованы в полном объеме.

Все молодые люди на сборных пунктах проходят экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Доставка на сборный пункт осуществляется специально подготовленным транспортом: дезинфекции подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители проходят обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получают медицинские маски. Место водителя отгорожено от салона защитным экраном.

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