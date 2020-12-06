Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.12.2020 (11:16)

Более 100 курсантов НВВКУ приняли участие в лыжной гонке в Новосибирской области

На базе стадиона Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялся лично-командный чемпионат по лыжным гонкам, в котором приняло участие более 100 курсантов.

Соревнования проводились в трёх дисциплинах: в беге на 10 км классическим стилем, 5 км свободным стилем, а также в эстафете 4х10 километров.

В чемпионате принимали участие 2 сборные команды от факультетов разведки и тактики.

По итогам мероприятия будет сформирована сборная команда НВВКУ для участия во Всероссийской гонке «Лыжня России 2021».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Две армейские двойки парашютисток стали призерами чемпионата и первенства России RISC 2020
Шесть воспитанников спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА выступят на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию
В Севастополе стартовала парусная регата с участием военнослужащих Черноморского флота
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары выиграл «золото» Всероссийских соревнований по биатлону в Ханты-Мансийске

Метки:
Соревнования , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false