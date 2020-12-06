06.12.2020 (11:16)

Более 100 курсантов НВВКУ приняли участие в лыжной гонке в Новосибирской области

На базе стадиона Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялся лично-командный чемпионат по лыжным гонкам, в котором приняло участие более 100 курсантов.

Соревнования проводились в трёх дисциплинах: в беге на 10 км классическим стилем, 5 км свободным стилем, а также в эстафете 4х10 километров.

В чемпионате принимали участие 2 сборные команды от факультетов разведки и тактики.

По итогам мероприятия будет сформирована сборная команда НВВКУ для участия во Всероссийской гонке «Лыжня России 2021».

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