06.12.2020 (11:16)
Более 100 курсантов НВВКУ приняли участие в лыжной гонке в Новосибирской области
На базе стадиона Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) состоялся лично-командный чемпионат по лыжным гонкам, в котором приняло участие более 100 курсантов.
Соревнования проводились в трёх дисциплинах: в беге на 10 км классическим стилем, 5 км свободным стилем, а также в эстафете 4х10 километров.
В чемпионате принимали участие 2 сборные команды от факультетов разведки и тактики.
По итогам мероприятия будет сформирована сборная команда НВВКУ для участия во Всероссийской гонке «Лыжня России 2021».
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