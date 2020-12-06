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06.12.2020 (08:23)

Музей-диорама «Курская битва» приступил к проведению серий онлайн-лекций о контрнаступлении советских войск под Москвой в Белгородской области

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» приступил к проведению серий онлайн-лекций о контрнаступлении советских войск под Москвой в Белгородской области.

5 декабря сотрудники музея открыли новый формат онлайн-лекций для жителей Центрально-Чернозёмного региона, военно-патриотических клубов и воспитанников детского-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия. Лекции включает в себя публикацию архивных документов, переписки солдат Красной армии и работников тыла, демонстрацию уникальных фотографий, указов, атласов, семейных реликвий и артефактов войны.

Специалисты музея-диорама «Курская битва» в режиме самоизоляции продолжат проведения онлайн-выставок, акций, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовке школьников и студентов к экзаменам и зачётам по Отечественной истории. Сотрудники музея будут продолжать проведение онлайн-акции «Стихи и проза о Москве», в ходе которой школьники, студенты и преподаватели учебных заведений и патриотических клубов города Белгорода декламируют произведения о подвиге Советских войск под Москвой.

Всего за проведение первой онлайн-лекцией в социальных сетях следило свыше 500 посетителей интерактивной акции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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