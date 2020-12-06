06.12.2020 (07:21)

Молодые специалисты отдельного батальона РЭБ общевойсковой армии ЗВО приступили к изучению современных комплексов в Воронежской области

Молодые специалисты отдельного батальона радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа приступили к изучению современных комплексов по борьбе с высокоточным оружием в Воронежской области.

Перед освоением техники для будущих специалистов радиоэлектронной борьбы были проведены показные учения, на которых были продемонстрированы способы радиоразведки, а также подавления радиосетей и беспилотной авиации условного противника.

В ходе ознакомления с военной техникой новобранцы изучат тактико-технические характеристики современных комплексов РЭБ, порядок эксплуатации и требования безопасности. В завершении теоретического курса военнослужащие сдадут ряд нормативов по развёртыванию комплексов РЭБ из походного в боевое положение и из боевого в походное, а также проведут первые учения по подавлению средств связи в разных метеорологических условиях и выполнят радиоразведку.

На вооружении отдельного батальона РЭБ состоит около 50 единиц специальной техники, в числе которой станция радиопомех Р-325-П5 и современный комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин».

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