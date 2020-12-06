06.12.2020 (06:17)

В Подмосковье специалисты войск РХБ защиты ЗВО продезинфицировали свыше 10 тыс. квадратных метров

В Подмосковье специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, провели дезинфекцию свыше 10 тыс. квадратных метров с начала нового учебного периода.

Специальной обработке подверглись вагоны военного эшелона для перевозки призывников, внутренние помещения Главного храма Вооруженных сил Российской федерации, общеобразовательные учреждения, здания больниц, детских поликлиник, а также внутренние помещения зданий штабов, казарм, солдатских столовых, склады и технические помещения на территории воинских частей.

Для дезинфекции военнослужащие использовали свыше 7 тонн специальных растворов и рецептур, с применением авторазливочных станций АРС-14 КМ, АРС-14 и автономных комплектов специальной обработки ДКВ-1К на базе автомобилей КАМАЗ.

Всего к мероприятиям по дезинфекции было привлечено порядка 1 тыс. военнослужащих и задействовано 20 единиц специальной техники войск РХБ защиты танкового объединения.

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