06.12.2020 (04:31)

Во Владивостоке впервые прошли соревнования на кубок командующего Тихоокеанским флотом по регби на снегу

Во Владивостоке, на базе спортивного комплекса отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота впервые прошли соревнования на кубок ТОФ по регби на снегу.

Инициаторами и организаторами проведения турнира стали Спортивный комитет Тихоокеанского флота и Фонд ФРР по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах

В соревнованиях приняли участие 5 спортивных коллективов, в том числе сборные Тихоокеанского флота, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, команды с Сахалина и из Уссурийска.

По итогам десяти игр победу одержала команда «ВВС» (о.Сахалин). Серебряным призёром турнира стала команда «Атлант», представленная военнослужащими ВДВ из Уссурийска. Бронзовые награды завоевали будущие офицеры из команды «ТОВВМУ».

Организаторы соревнований наградили чемпионов кубком за первое место. Победителям и призёрам вручили медали и грамоты. В каждой команде судейская коллегия определила лучшего игрока, которые были награждены памятными призами.

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