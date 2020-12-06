06.12.2020 (04:07)

В Приморье отмечают 80-летие со дня образования отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота

Авиационный Краснознаменный Порт-Артурский полк был сформирован 6 декабря 1940 года.

Полк создавался на базе отдельной эскадрильи, вооруженной самолетами МБР-2 (морской ближний разведчик). Место базирования -гидроаэродром бухты Суходол. Часть была создана для ведения воздушной разведки на подступах к главной базе Тихоокеанского флота, обнаружения подводных лодок и надводных кораблей противника, сопровождения и обеспечения кораблей Тихоокеанского флота и спасательных операций.

С начала Великой Отечественной войны полк являлся кузницей кадров для фронта. Опытные летчики и штурманы капитан Иван Тихомиров и старший лейтенант Николай Пысин, капитан Иван Воронин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. А старший лейтенант Георгий Ильяшенко получил это высокое звание, участвуя в боевых действия против милитаристской Японии.

На завершающем этапе войны с Японией экипажам полка была поставлена задача доставить в Токио представителей высшего советского командования для участия в церемонии подписания акта о капитуляции Японии, на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе.

За образцовое выполнение боевых задач Указом Президиума верховного совета СССР от 14 сентября 1945 году полк был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а за участие в воздушно-десантной операции по занятию Порт-Артура приказом Верховного Главнокомандующего ему присвоено почетное наименование «Порт-Артурский».

В 1954 году полк перевооружен на самолеты Бе-6 и стал противолодочным.

В 1971 году в часть поступают новые самолеты-амфибии Бе-12. Они не только могли садиться и взлетать с воды, но и с жесткого грунта. В этом же году полк был перебазирован с бухты Суходол на аэродром Николаевка и получил название - Краснознаменный Порт-Артурский отдельный противолодочный авиационный полк.

Полк всегда находился на передовых позициях: завоевывал первые места в авиации ВМФ. В 1978 году он признан лучшим в Военно-Морском флоте, а в 1983 году награжден грамотой Главкома ВМФ.

В середине 70-80-х гг. тихоокеанцы выполняли полёты полеты для освоения аэродромов зарубежных дружественных стран, несли боевую службу в Индийском океане.

В 1993 году полк вновь был переформирован, а в 1998 году в его состав была включена смешанная вертолетная эскадрилья. До конца 2009 года два противолодочных полка морской авиации ТОФ стали основой для создания авиационной базы МА ТОФ, которая на протяжении 10 лет успешно выполняла поставленные задачи: поиск и обнаружение подводных лодок вероятного противника, осуществление воздушных разведок, обеспечение дальних походов отрядов кораблей ТОФ, в том числе силами авиагрупп корабельной противолодочной вертолетной эскадрильи, ледовую разведку через Северный полюс, парашютное десантирование подразделений морской пехоты.

С конца 2019 года авиабаза прошла реформирование и стала отдельным смешанным авиационным полком морской авиации Тихоокеанского флота.

По случаю 80-ти летнего юбилея у гарнизонного Дома офицеров состоялось общее построение военнослужащих полка, прошел торжественный митинг на котором присутствовали ветераны части, представители общественных организаций. От имени командования флотом лётчиков поприветствовал временно исполняющий обязанности начальника морской авиации ТОФ полковник Олег Романенко. Он наградил отличившихся военнослужащих памятными подарками и грамотами и пожелал им удачи в несении ратной службы.

Для гостей праздника на взлетно-посадочной полосе был организован статический показ авиационной техники, стоящей на вооружении полка, а в Доме офицеров прошел концерт артистов ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота.

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