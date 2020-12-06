06.12.2020 (01:00)
В Липецком авиацентре прошли командирские полеты
В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации им. В.П.Чкалова состоялись первые в рамках зимнего периода обучения командирские полеты.
В них принимали участие командиры авиационных полков, эскадрилий, звеньев оперативно-тактической авиации.
Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам.
По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники.
В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30см, Су-35с, Су-34, Су-24м, МиГ-29смт, Су-25.
Новости по теме:
Первые в новом учебном году ночные полеты на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнили экипажи армейской авиации ВВО
Метки: