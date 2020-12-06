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06.12.2020 (01:00)

В Липецком авиацентре прошли командирские полеты

В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации им. В.П.Чкалова состоялись первые в рамках зимнего периода обучения командирские полеты.

В них принимали участие командиры авиационных полков, эскадрилий, звеньев оперативно-тактической авиации.

Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам.

По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники.

В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30см, Су-35с, Су-34, Су-24м, МиГ-29смт, Су-25.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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