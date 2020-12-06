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06.12.2020 (00:39)

Сотрудники военной автоинспекции ЗВО провели занятия с военнослужащими Воронежского гарнизона по безопасности вождения личного автотранспорта в зимний период эксплуатации

Сотрудники 47-й автомобильной автоинспекции Западного военного округа провели занятия с военнослужащими Воронежского гарнизона по безопасности вождения личного автотранспорта в зимний период эксплуатации.

В рамках занятий сотрудники ВАИ довели порядок подготовки личного автотранспорта к эксплуатации в условиях низких температур и гололёда, продемонстрировали последствия нарушений правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, довели основные причины ДТП в зимний сезон и вступившие в силу в этом году изменения в правилах дорожного движения, а также рассказали о том, как правильно проводить регулярное техническое обслуживание личного автотранспорта.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ВАИ Воронежского гарнизона провели проверку документов, готовность к эксплуатации автомобильных шин и дисков, необходимое состояние рулевой и тормозных систем автомобиля, а также наличие и исправность огнетушителей, комплектацию автомобильных аптечек.

Всего сотрудники военной автоинспекции провели осмотр около 300 личных автомобилей военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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