06.12.2020 (00:34)
В Минобороны России появился новый научный журнал
В Министерстве обороны Российской Федерации в 2020 году вышел в свет первый выпуск научного журнала о достижениях Технополиса "ЭРА".
Информацию о проводимых экспериментах, перспективных разработках по 16 основным направлениям таких, как технологии искусственного интеллекта, биотехнические системы и технологии, робототехника, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, ученые наукограда смогут опубликовать в периодическом журнале "Вестник Военного инновационного технополиса "ЭРА".