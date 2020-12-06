06.12.2020 (00:34)

В Минобороны России появился новый научный журнал

В Министерстве обороны Российской Федерации в 2020 году вышел в свет первый выпуск научного журнала о достижениях Технополиса "ЭРА".

Информацию о проводимых экспериментах, перспективных разработках по 16 основным направлениям таких, как технологии искусственного интеллекта, биотехнические системы и технологии, робототехника, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, ученые наукограда смогут опубликовать в периодическом журнале "Вестник Военного инновационного технополиса "ЭРА".



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