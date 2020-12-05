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05.12.2020 (23:40)

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении проходит Чемпионат по мини-футболу

В период с 10 ноября по 13 декабря с.г., в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении проводится первенство соединения по мини-футболу среди частей и подразделений.

Открытие чемпионата прошло в спортивном комплексе «Старт», на территории соединения.

В нем принимают участие более 250 военнослужащих из 24 сборных команд, представляющих воинские части и отдельные подразделения. Соревнования проводятся по смешанной системе: сначала – в подгруппах, затем пройдут матчи с выбыванием проигравших команд.

По итогам чемпионата командованием гвардейского соединения, в торжественной обстановке, лучшие команды и самые результативные игроки будут награждены кубками и грамотами.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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