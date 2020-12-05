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05.12.2020 (20:55)

В мобильном соединении РХБ защиты прошли торжественные мероприятия посвященные 35 годовщине со дня образования огнеметного батальона

В мобильном соединении радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированном в Саратовской области, прошли торжественные мероприятия посвященные 35 годовщине со дня образования огнеметного батальона

Командир части полковник Сергей Селезнев поздравил весь личный состав соединения с годовщиной и пожелал успехов в военной службе на благо России. Кроме того, командный состав в своих выступлениях отметил важность выполняемых огнеметным батальоном задач и вспомнил о ратных подвигах ветеранов
и военнослужащих данного подразделения.

В торжественных мероприятиях приняли участие командование и личный состав соединения. Военнослужащие огнеметного батальона были награждены грамотами
и ведомственными знаками отличия, а также им были присвоены очередные воинские звания.

По завершению торжественной части военнослужащие почтили память павших воинов и возложили венки к мемориалу славы соединения и памятнику воинам-огнеметчикам. После чего, почётный караул совершил три церемониальных залпа.

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Метки:
Сухопутные войска
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