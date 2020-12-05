05.12.2020 (20:52)
В Новороссийском десантно-штурмовом соединении прошел дивизионный чемпионат по армейскому рукопашному бою
В спортивном комплексе гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, дислоцированного в г. Новороссийске, в течении 3 дней, проводился открытый чемпионат десантно-штурмового горного соединения по армейскому рукопашному бою.
В трехдневных соревнованиях приняли участия более 60 военнослужащих из всех воинских частей и подразделений соединения в 7 весовых категориях.
В первый день соревнований было проведено взвешивание участников. И осмотр медицинским персоналом. Во второй и третий день соревнований прошли непосредственно схватки и награждение победителей.
Соревнования проводились по круговой системе в весовых категориях с определением чемпионов и призеров в личном первенстве.
В командном зачете 1 место заняли представители гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, дислоцированного в г. Ставрополе, на втором месте оказалась команда хозяев соревнований – гвардейского Кубанского казачьего полка и 3 место, в упорной борьбе, заняли представители феодосийского деснтно-штурмового батальона.
Все победители и призеры соревнований были награждены кубками и грамотами.
По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит прославленное соединение на первенстве Воздушно-десантных войск.