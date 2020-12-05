05.12.2020 (19:43)

Открытие нового хоккейного сезона на Северном флоте состоится 19 декабря

19 декабря на Северном флоте начнётся новый сезон 2020-21 годов. Такое решение было принято на совете Северной военной хоккейной лиги, который состоялся под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева в штабе флота.

Прекращённый из-за пандемии коронавирусной инфекции прошлогодний сезон будет доигран до начала нового. О проведении финала, в котором скрестят клюшки за кубок командующего Северным флотом двукратный чемпион СВХЛ команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и её постоянный конкурент – сборная армии ВВС и ПВО «Гроза», будет объявлено на следующей неделе.

В новом сезоне примут участие 21 хоккейная команда из различных военных гарнизонов Северного флота. Сборная частей ядерного обеспечения «Альфа» по просьбе её капитана будет принимать участие только в товарищеских матчах в связи с организационно-штатными мероприятиями, которые коснулись нескольких активных игроков, переведённых к новым местам службы.

Хоккейные матчи будут проходить во всех гарнизонах Северного флота. Сейчас практически каждый военный городок имеет хоккейный корт, на котором занимаются не только военнослужащие, но и местные жители, в первую очередь – дети.

Участники Северной военной хоккейной лиги сыграют не только официальные встречи чемпионата на кубок командующего Северным флотом, но проведут несколько блиц-турниров, посвящённых государственным праздникам – Дню защитника Отчества и Международному женскому дню, а также Дню моряка-подводника и, конечно же, Новому году. Во время новогодних школьных каникул планируется провести детский турнир. Кроме этого, команды СВХЛ примут участие в турнирах Ночной хоккейной лиги. Сильные сборные: «Альбатрос», «Гроза», «Спутник», «Торос» и «Шквал» сыграют в «Лиге Мечты», а остальные – в «Лиге Надежды».

Первостепенное внимание при проведении хоккейных матчей будет уделено мерам безопасности и профилактике травматизма среди игроков. На лёд они будут допускаться только в защитной экипировке. У каждого хоккеиста обязательно наличие маски, защищающей лицо от попадания шайбы, или шлема с защитным визором.

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