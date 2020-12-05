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05.12.2020 (19:41)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Норвежское море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» возвращается в основной пункт базирования. В настоящее время корабль совершает переход через Норвежское море. Следом за ним идут средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксирное судно «Алтай». Прибытие отряда кораблей и судов в Североморск планируется на следующей неделе.

В Норвежском и Баренцевом морях БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработает ряд учебно-боевых задач, а также обеспечит военно-морское присутствие и демонстрацию флага в российской экономической зоне.

По маршруту перехода корабль отработает попутный поиск подводных лодок с применением гидроакустического вооружения и противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ.

В конце ноября БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил поставленные задачи в Атлантическом океане и Северном море, а в период с августа по ноябрь действовал в Средиземном море.

За время дальнего похода моряки БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 30 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию. Главную базу Северного флота – Североморск они покинули в начале июля.

Поход проходит под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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