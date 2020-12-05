05.12.2020 (19:37)

По указанию Главкома ВМФ России рабочая группа Главного командования ВМФ проверила организацию учебного процесса в Кронштадтском Морском Кадетском Военном Корпусе

По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, рабочая группа Главного командования ВМФ под руководством заместителя Главкома ВМФ по военно-политической работе капитана 1 ранга Владислава Павлова проверила организацию учебного процесса и состояние учебно-материальной базы Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса.

В ходе проверки были заслушаны доклады начальника Корпуса капитана 1 ранга Николая Довбешко, педагогов и воспитателей по кругу вопросов организации учебно-воспитательного процесса, профессионально-ориентационной работы, состоянии учебных аудиторий и кубриков, использованию тренажерного комплекса, участия морских кадет в секции робототехники, организации работы педагогов и психологов.

Результаты проверки будут доложены Адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании по функционированию довузовских военно-морских учебных заведений, которое состоится в Адмиралтействе в понедельник.

«Довузовские учебные заведения в поле постоянного внимания Главного командования ВМФ, так как именно там, в ходе учебного процесса, воспитанники и кадеты начинают знакомиться с флотскими традициями, проникаются духом флотского товарищества и братства. Это, несомненно, в дальнейшем влияет на их жизненный выбор», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице