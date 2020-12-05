05.12.2020 (17:47)

Главком ВМФ заслушал доклад по итогам проверки ряда структурных подразделений Военно-Морского Флота в Краснодарском крае и Крыму

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклад заместителя Главкома ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова по итогам проверки ряда структурных подразделений ВМФ в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее по указанию Главкома ВМФ рабочая группа офицеров Главного командования ВМФ во главе с заместителем Главкома ВМФ вице-адмиралом Владимиром Касатоновым совершила рабочую поездку в г. Ейск, где проверила учебно-материальную базу Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ и, по указанию Адмирала Николая Евменов, приняла участие в открытии нового учебно-тренажерного комплекса для подготовки морских летчиков. Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки лётного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России Для обучения морских летчиков оборудованы шесть специализированных классов, установлены динамические тренажёры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также комплексный тренажёр многоцелевого истребителя Су-30СМ. Особенностью тренажёра Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для формирования системы внешней визуальной обстановки в целях решения всего комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолёта в полном диапазоне высот и скоростей.

Высокотехнологичные тренажеры самолетов и вертолетов, размещенные в здании тренажерного комплекса, позволяют максимально реалистично отрабатывать весь спектр полетных заданий, включая противолодочные задачи, отрабатывать применение авиационных средств поражения, имитируя любые отказы авиационной техники, погодные и тактические условия.

Также, в соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, в ходе рабочей поездки группа Главного командования ВМФ проверила в Севастополе динамику строительства инфраструктуры нового Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ (Объединенного учебного центра Военно-Морского Флот)а, готовность к новому учебному периоду командования Крымской военно-морской базы, боевую подготовку в соединении Морской авиации, дислоцированном в г. Саки, организацию плановой боевой подготовки морской пехотыи надводных сил Черноморского флота.

В ходе проверки соединения надводных кораблей Черноморского флота , вице-адмирал Владимир Касатонов и члены рабочей группы Главного командования ВМФ на борту флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва», на борту которого был заслушан доклад командира соединения капитана 1 ранга Сергея Тронева по кругу вопросов поддержания на должном уровне вооружения и военной техники, качественных параметров организации боевой подготовки.

По итогам заслушивания доклада о результатах рабочей поездки группы Главного командования ВМФ в Краснодарский край и на Черноморский флот, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов отметил, что «Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание совершенствованию организации боевой подготовки сил Черноморского флота, боевой выучки черноморцев, поддержанию высокого уровня технической готовности вооружения и технических средств частей и соединений, дислоцированных в Краснодарском крае и в Крыму».

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