05.12.2020 (17:42)

Эшелон с призывниками из Татарстана отправился из Казани на Дальний Восток

Сегодня из столицы Татарстана в составе воинского эшелона, прошла торжественная отправка более 300 призывников к местам несения службы в воинских частях Дальнего Востока.

Проводить призывников приехал военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин, уполномоченный по правам Человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, представители духовных конфессий. «Вы вступаете в новый, важный этап своей жизни. Он поможет вам приобрести бесценный жизненный опыт, новых друзей, проверить себя на стойкость. Не забывайте писать, звонить своим родным и близким. Помните, вас ждут дома. Отличной службы!» - пожелал военный комиссар новобранцам.

Перед отправкой в вагонах поезда была проведена дезинфекционная обработка. Все новобранцы сдали тесты на отсутствие коронавирусной инфекцией и прошли все мероприятия призыва. Каждому призывнику было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

На сегодняшний день Республика Татарстан направила исполнять свой воинский более 2000 человек. Всего осенью 2020 года военный комиссариат республики отправит в войска более 3 тысяч человек.

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