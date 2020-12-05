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05.12.2020 (16:58)

Ивановские ракетчики в рамках учений проводят полную специальную обработку пусковых установок

В ходе командно-штабных учений (КШУ) с Тейковским ракетным соединением (Ивановская область) колонны ПГРК «Ярс» и «Тополь-М» преодолели зараженный участок местности.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.

Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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