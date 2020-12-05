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05.12.2020 (16:56)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого состоится торжественное гашение почтовой марки

7 декабря в Военной академии РВСН имени Петра Великого состоится торжественное гашение почтовой марки.

К 200-летнему юбилею Военной академии РВСН имени Петра Великого выпущена почтовая карточка с оригинальной маркой. Почтовая карточка будет распространяться через почтовые отделения страны, в том числе в местах дислокации ракетных дивизий (от Тверской до Иркутской областей).

Почтовая карточка с оригинальной  маркой к 200-летию Военной академии получит широкое распространение в почтовых отделениях страны в преддверии профессионального праздника стратегических ракетчиков – Дня РВСН.

Марки по данной тематике считаются одними из самых редких в филателии, так как основное количество почтовых марок, посвящённых Ракетным войскам, вышло только в последние несколько десятилетий.  К 50-летию РВСН выпускалась серия почтовых марок и юбилейных монет, посвящённых развитию отечественного ракетостроения: от первых ракет Р-2, до самых современных, находящихся на боевом дежурстве.

Сегодня Военная академия РВСН, которая в декабре этого года отметит свое 200-летие, готовит офицерские кадры командного и инженерного профилей, способных работать на сложной, современной технике. В академии оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащённая перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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