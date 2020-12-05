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05.12.2020 (15:50)

В Самаре военнослужащие 2-й армии ЦВО возложили цветы к «Скорбящей Матери-Родине»

В Самаре военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа возложили цветы и венки к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в честь 79-ой годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой.

В церемонии приняли участие командующий 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, военнослужащие объединения, сотрудники военного комиссариата Самарской области, юнармейцы и жители Самары. Присутствующие возложили венки и цветы к горельефу и почтили память погибших минутой молчания.

5 декабря— День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Он отмечается ежегодно 5 декабря. Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, началось 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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