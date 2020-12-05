05.12.2020 (14:31)

В музее «Поле Победы» у Главного Храма Вооруженных Сил России прошла реконструкция контрнаступления советских войск в битве под Москвой

В музее под открытым небом «Поле Победы» у Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации прошла историческая реконструкция Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

В этом масштабном мероприятии приняли участие более 60 членов исторических обществ из разных городов России. Чтобы подробно воссоздать контрнаступление советских войск, задействована историческая бронетанковая техника: от легендарного Т-34 до установки «Катюша».

У Главного храма Вооруженных сил России подобная реконструкция проводится впервые. Место выбрано не случайно, ведь в Алабине был развернут штаб обороны Москвы, который возглавлял Маршал СССР Георгий Жуков.

Контрнаступление советских войск под Москвой, начавшееся 5 декабря 1941 года считается одним из самых масштабных сражений. Именно здесь, недалеко от столицы, хваленая гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного поворота в ходе войны.

Музей под открытым небом «Поле Победы» представляет собой собирательный образ поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Именно в этом районе фашистами была предпринята последняя решительная попытка прорваться к Москве в начале декабря 1941 года (Нарофоминский прорыв). Но героические, самоотверженные действия бойцов и командиров Красной армии вынудили немецкое командование отказаться от плана наступления на Москву с Наро-Фоминского направления.

«Поле Победы» создавалось с использованием вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной войны. На поле боя можно увидеть уничтоженные немецкий танк Т-IV, немецкий самолет Ju-87, технику и вооружение противника. А также вооружение советских войск – ДЗОТ с расчётом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76, КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полосу инженерных заграждений. Аналогов такого музея нет, а каждый экспонат по-своему уникален и имеет свою историю.



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